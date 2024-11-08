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Запугивал и преследовал: жительницу Уральска наказали из-за сына-вымогателя

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Буллинг
Ссора подростков. Иллюстративное фото: Olga Rolenko / Getty Images

Жительницу Западно-Казахстанской области наказали из-за сына, который преследовал и отбирал деньги у 10-летнего мальчика, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, административное дело в отношении матери 13-летнего подростка рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Уральска Западно-Казахстанской области.

По информации суда, ее сын вымогал и отбирал деньги, запугивал и преследовал 10-летнего мальчика. При этом мать подростка в суде подтвердила, что ее сын ударил другого ребенка. Она отметила, что провела с сыном беседу, однако факт буллинга отрицала.

Мать потерпевшего ребенка сообщила, что травля ее сына длилась около двух лет - сам мальчик был напуган, долгое время не говорил имя своего обидчика. Женщина категорически отказалась от примирения.

Факт буллинга был подтвержден в суде показаниями свидетелей, заявлением потерпевшей и другими материалами дела.

Учитывая наличие у матери 13-летнего подростка на иждивении троих детей и отсутствие работы, суд ей вынес предупреждение. Постановление по данному делу пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч. 1 ст. 127-2 КоАП РК травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Недавно мы писали, что в Костанайской области родитель несовершеннолетнего предстал перед судом за буллинг сына в отношении другой школьницы. Он систематически оскорблял, унижал, насмехался, над ученицей, а также угрожал ей.

Напомним, в октябре этого года Касым-Жомарт Токаев во время выступления на республиканском съезде педагогов высказался о ситуации с буллингом в казахстанских школах. Он отметил, что часто получает письма-обращения родителей пострадавших детей.

В середине сентября правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

Кроме того, детский омбудсмен Динара Закиева на фоне происходящих в школах Казахстана событий, связанных с буллингом среди детей, заявила о необходимости возврата в каждую школу инспекторов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184959-zapugival-i-presledoval-zhitelnicu-uralska-nakazali-iz-za-syna-vymogatelya/

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