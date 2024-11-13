Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Деньги вынесли ночью из магазина в Темиртау

Опубликовано:

Мужчина с ломиком
Взлом двери. Иллюстративное фото: athima tongloom / Getty Images

В городе Темиртау Карагандинской области произошла ночная кража из магазина. Сумма ущерба составила 600 тыс. тенге. Подозреваемого в преступлении задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Восточного отдела полиции УП Темиртау по подозрению в краже задержали 36-летнего мужчину.

"Злоумышленник в ночное время, подобрав ключи, проник в один из магазинов. Здесь он прибрал к рукам 120 тысяч тенге, находившиеся в кассе, и 47 блоков сигарет. Сумма ущерба составила 600 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания", - пояснили в МВД.

Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее в одном из столичных жилых комплексов произошла кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге. Подозреваемый задержан. По данным полиции, украденное имущество он отвез в прием металлолома.

Также в Астане попала на видео кража телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники. В преступлении подозревают 19-летнего горожанина.

А в Караганде задержали мужчину, подозреваемого в кражах велосипедов. В полиции заявили о его вероятной причастности к пяти подобным преступлениям.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186874-dengi-vynesli-nochyu-iz-magazina-v-temirtau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie