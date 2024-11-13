Деньги вынесли ночью из магазина в Темиртау
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В городе Темиртау Карагандинской области произошла ночная кража из магазина. Сумма ущерба составила 600 тыс. тенге. Подозреваемого в преступлении задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Восточного отдела полиции УП Темиртау по подозрению в краже задержали 36-летнего мужчину.
"Злоумышленник в ночное время, подобрав ключи, проник в один из магазинов. Здесь он прибрал к рукам 120 тысяч тенге, находившиеся в кассе, и 47 блоков сигарет. Сумма ущерба составила 600 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания", - пояснили в МВД.
Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Ранее в одном из столичных жилых комплексов произошла кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге. Подозреваемый задержан. По данным полиции, украденное имущество он отвез в прием металлолома.
Также в Астане попала на видео кража телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники. В преступлении подозревают 19-летнего горожанина.
А в Караганде задержали мужчину, подозреваемого в кражах велосипедов. В полиции заявили о его вероятной причастности к пяти подобным преступлениям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186874-dengi-vynesli-nochyu-iz-magazina-v-temirtau/