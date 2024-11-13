Деньги вынесли ночью из магазина в Темиртау

В городе Темиртау Карагандинской области произошла ночная кража из магазина. Сумма ущерба составила 600 тыс. тенге. Подозреваемого в преступлении задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Восточного отдела полиции УП Темиртау по подозрению в краже задержали 36-летнего мужчину.

"Злоумышленник в ночное время, подобрав ключи, проник в один из магазинов. Здесь он прибрал к рукам 120 тысяч тенге, находившиеся в кассе, и 47 блоков сигарет. Сумма ущерба составила 600 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания", - пояснили в МВД.

Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее в одном из столичных жилых комплексов произошла кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге. Подозреваемый задержан. По данным полиции, украденное имущество он отвез в прием металлолома.

Также в Астане попала на видео кража телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники. В преступлении подозревают 19-летнего горожанина.

А в Караганде задержали мужчину, подозреваемого в кражах велосипедов. В полиции заявили о его вероятной причастности к пяти подобным преступлениям.