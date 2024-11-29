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Казахстанского бизнесмена Даурена Мусу объявили в розыск

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Қазақ тілінде оқу
Даурен Муса
Даурен Муса. Фото: страница Даурена Мусы в Facebook

Отечественного бизнесмена Даурена Мусу объявили в розыск. Соответствующие сведения были опубликованы на сайте правовой статистики и специальных учетов, передает NUR.KZ.

Согласно информации, Муса Даурен Мусаулы находится в розыске три дня.

Указана также дата его рождения - 2 августа 1974 года. Розыскное дело от 26 ноября зарегистрировали в Алматы. Инициатор - МВД РК. Орган, ведущий розыск, - ДП Алматы.

Даурен Муса
Даурен Муса. Скриншот: qamqor.gov.kz

"Указанное лицо разыскивается Управлением криминальной полиции ДП Алматы по части 4 статьи 190 УК РК.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание", - гласит ответ департамента полиции Алматы.

Согласно части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, в 2021 году Даурен Муса попал в небольшой скандал: в сентябре того года специалисты российской НПО "Молния" заявили о намерении перевезти орбитальный корабль "Буран" на Байконуре. Шаттл принадлежал Мусе, котооый заявил, что у российских чиновников нет никаких законных оснований для подобных процедур.

На его слова отреагировал занимавший тот момент пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194379-kazahstanskogo-biznesmena-daurena-musu-obvili-v-rozysk/

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