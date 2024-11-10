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Наркотики и переделанный пистолет нашли в квартире астанчанина

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Астанчанин переделал газовый пистолет
Обнаруженный пистолет. Фото: пресс-служба Департамента полиции Астаны

В Астане задержали 33-летнего жителя, подозреваемого в незаконном обращении с наркотическими веществами, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью провели обыск в квартире 33-летнего жителя столицы.

"В ходе обыска по месту его проживания был обнаружен мешок с веществом растительного происхождения. Кроме того, в квартире в сумке найден газовый пистолет, переделанный для стрельбы травматическими патронами.

Экспертиза также установила, что изъятое растительное вещество является марихуаной общим весом около 2 кг", - рассказали в ДП.

По данному факту начато досудебное расследование, а подозреваемый водворен в ИВС.

Согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Недавно крупную партию наркотиков изъяли у жителя Алматинской области. Проведенное экспертами исследование подтвердило, что изъятое вещество - высушенная марихуана, общий вес которой составил 9 кг 520 грамм.

До этого более 12 кг наркотиков обнаружили у жителя Жамбылской области - "зелье" нашли в машине. В сумке находились гашиш и смола каннабиса.

Также крупную партию наркотиков на 20 млн тенге ранее изъяла полиция области Жетiсу - мешок с "синтетикой" нашли в машине местной жительницы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185416-narkotiki-i-peredelannyy-pistolet-nashli-v-kvartire-astanchanina/

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