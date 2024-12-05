"Дейенерис" и "Таргариен": наркогруппировку осудили в Акмолинской области

В Акмолинской области 11 членов преступной группы осуждены к срокам от 3 до 16 лет лишения свободы за организацию сбыта гашиша, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

На сайте прокуратуры Акмолинской области рассказали, что правоохранительным органам удалось установить цепочку, куда входили: организатор, складмен, бухгалтер, администраторы каналов, курьеры, а также лицо, оказывавшее помощь в рекламе наркотиков.

Изъятые вещества. Кадр из видео: t.me/GenPr

"Распространение наркотических средств осуществлялось посредством мессенджера Telegram на каналах Nike, Targaryen, Daenerys, Miyagi, Sova бесконтактным путем. Закладки делались на территориях Астаны, Карагандинской и Акмолинской областей. Деньги переводились через платежную систему Simply (дочерняя компания Beeline)", - рассказали в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, сегодня в ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании предполагаемых участников наркогруппировки, работавших в магазине под названием "Принцесса Дури". Наркотики поставлялись и в Казахстан. Отметим, что в октябре в Акмолинской области рассмотрели дело в отношении членов другой преступной группы, которая также занималась распространением наркотиков в ряде городов Казахстана. Осужденные также приговоры к срокам от 3 до 16 лет лишения свободы.

Добавим, что в Казахстане, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов, в общественном месте, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

Изъятые вещества. Кадр из видео: t.me/GenPr