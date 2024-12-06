Пожары в "Семей Орманы": начальника IT-отдела осудили за халатность

В области Абай апелляционная коллегия вынесла решение по делу о халатности, приведшей к крупному лесному пожару в резервате "Семей Орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

На апелляцию подал начальник отдела информационных технологий и связи ГЛПР "Семей Орманы", осужденный за халатность.

Согласно материалам суда, К., работая в должности начальника отдела информационных технологий и связи ГЛПР "Семей Орманы", в течение двух лет фактически не осуществлял надлежащую работу по контролю за техническим и программным состоянием оборудования АИС "Грозопеленгатор", а также за деятельностью обслуживающих эту систему, что выразилось в неисправности автоматизированной системы.

Согласно заключению специалистов, АИС "Грозопеленгатор" не функционировала должным образом с 2020 года, из-за чего у операторов-наблюдателей не было возможности вести мониторинг грозовой активности в режиме реального времени.

"По заключению судебной экономической экспертизы, среди основных факторов и обстоятельств, повлиявших на своевременное и эффективное тушение пожара, явилась неисправность системы АИС "Грозопеленгатор", – говорится в сообщении.

В итоге резервату был причинен ущерб на сумму 26 млн тенге.

Ранее суд признал К. виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года.

Апелляционная коллегия оставила приговор без изменений.

Напомним, в начале июля в области Абай задержали директора филиала "Семей орманы". Вместе с ним в полицию доставлены еще несколько человек. Их подозревают в хищении леса.

Добавим также, что в июне прошлого года на востоке Казахстана бушевал лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек - сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Позже в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара области Абай - одно из них о халатности.

В ноябре прошлого года расследование по данному факту было завершено и дело направили в суд. Расследование установило, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).

А в мае по делу вынесли приговор – двух человек, занимавших руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале, приговорили к 7 годам лишения свободы.