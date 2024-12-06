Пожары в "Семей Орманы": начальника IT-отдела осудили за халатность
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В области Абай апелляционная коллегия вынесла решение по делу о халатности, приведшей к крупному лесному пожару в резервате "Семей Орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.
На апелляцию подал начальник отдела информационных технологий и связи ГЛПР "Семей Орманы", осужденный за халатность.
Согласно материалам суда, К., работая в должности начальника отдела информационных технологий и связи ГЛПР "Семей Орманы", в течение двух лет фактически не осуществлял надлежащую работу по контролю за техническим и программным состоянием оборудования АИС "Грозопеленгатор", а также за деятельностью обслуживающих эту систему, что выразилось в неисправности автоматизированной системы.
Согласно заключению специалистов, АИС "Грозопеленгатор" не функционировала должным образом с 2020 года, из-за чего у операторов-наблюдателей не было возможности вести мониторинг грозовой активности в режиме реального времени.
"По заключению судебной экономической экспертизы, среди основных факторов и обстоятельств, повлиявших на своевременное и эффективное тушение пожара, явилась неисправность системы АИС "Грозопеленгатор", – говорится в сообщении.
В итоге резервату был причинен ущерб на сумму 26 млн тенге.
Ранее суд признал К. виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года.
Апелляционная коллегия оставила приговор без изменений.
Напомним, в начале июля в области Абай задержали директора филиала "Семей орманы". Вместе с ним в полицию доставлены еще несколько человек. Их подозревают в хищении леса.
Добавим также, что в июне прошлого года на востоке Казахстана бушевал лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек - сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".
Позже в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара области Абай - одно из них о халатности.
В ноябре прошлого года расследование по данному факту было завершено и дело направили в суд. Расследование установило, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).
А в мае по делу вынесли приговор – двух человек, занимавших руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале, приговорили к 7 годам лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197347-pozhary-v-semey-ormany-nachalnika-it-otdela-osudili-za-halatnost/