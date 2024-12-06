Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожары в "Семей Орманы": начальника IT-отдела осудили за халатность

Опубликовано:

Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара
Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара. Иллюстративное фото: instagram.com/glpr.semeyormany

В области Абай апелляционная коллегия вынесла решение по делу о халатности, приведшей к крупному лесному пожару в резервате "Семей Орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

На апелляцию подал начальник отдела информационных технологий и связи ГЛПР "Семей Орманы", осужденный за халатность.

Согласно материалам суда, К., работая в должности начальника отдела информационных технологий и связи ГЛПР "Семей Орманы", в течение двух лет фактически не осуществлял надлежащую работу по контролю за техническим и программным состоянием оборудования АИС "Грозопеленгатор", а также за деятельностью обслуживающих эту систему, что выразилось в неисправности автоматизированной системы.

Согласно заключению специалистов, АИС "Грозопеленгатор" не функционировала должным образом с 2020 года, из-за чего у операторов-наблюдателей не было возможности вести мониторинг грозовой активности в режиме реального времени.

"По заключению судебной экономической экспертизы, среди основных факторов и обстоятельств, повлиявших на своевременное и эффективное тушение пожара, явилась неисправность системы АИС "Грозопеленгатор", – говорится в сообщении.

В итоге резервату был причинен ущерб на сумму 26 млн тенге.

Ранее суд признал К. виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года.

Апелляционная коллегия оставила приговор без изменений.

Напомним, в начале июля в области Абай задержали директора филиала "Семей орманы". Вместе с ним в полицию доставлены еще несколько человек. Их подозревают в хищении леса.

Добавим также, что в июне прошлого года на востоке Казахстана бушевал лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек - сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Позже в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара области Абай - одно из них о халатности.

В ноябре прошлого года расследование по данному факту было завершено и дело направили в суд. Расследование установило, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).

А в мае по делу вынесли приговор – двух человек, занимавших руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале, приговорили к 7 годам лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197347-pozhary-v-semey-ormany-nachalnika-it-otdela-osudili-za-halatnost/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie