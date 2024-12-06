Двум студентам грозит до 10 лет колонии из-за продажи баранов на рынке в Актобе

Полиция задержала двух студентов по "горячим" следам после похищения овец в Актюбинской области. Похищенные животные возвращены владельцу, подозреваемые доставлены в отдел полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полиция задержала молодых людей в ночь на 30 ноября после того, как они, по версии следствия, на легковой машине похитили двух овец из летнего загона одного из жителей Алгинского района.

Похищенные овцы были возвращены владельцу, а подозреваемые доставлены в отдел полиции.

Следствие установило, что студенты за последние два месяца совершили еще пять аналогичных краж из того же поселка, похитив у другого сельчанина восемь овец.

Для своих действий они использовали легковой автомобиль, а похищенных животных утром продавали на скотном рынке. Полученные деньги молодые люди тратили на свои нужды.

"По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые свою вину признали. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области сотрудники криминальной полиции оперативно раскрыли три факта кражи скота, задержав подозреваемых и вернув часть похищенного имущества владельцам.

Помимо этого, полицейские в Карагандинской области задержали троих подозреваемых в скотокрадстве. Была похищена корова с территории одного из крестьянских хозяйств.

А в Кызылординской области расследуют пропажу 9 верблюдов с пастбища. По подозрению в скотокрадстве задержали группу подозреваемых.