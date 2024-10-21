Мужчин задержали в Карагандинской области из-за коровы за миллион тенге

Полицейские в Карагандинской области задержали троих подозреваемых в скотокрадстве. Была похищена корова с территории одного из крестьянских хозяйств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники отдела полиции в поселке Мустафина УП Бухар-Жырауского района по подозрению в скотокрадстве задержали троих мужчин в возрасте от 26 до 35 лет.

По версии следствия, они с территории одного из крестьянских хозяйств похитили корову голштинской породы. Потерпевшая сторона сумму ущерба оценила в 1 млн тенге.

"Задержанные дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские вернули оборудование, похищенное из компьютерного клуба. По версии следствия, парень проник в помещение, где похитил системные блоки и мониторы. Сумма ущерба составила 8 млн тенге. Задержанный дал признательные показания.

Помимо этого, в Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке. Преступление произошло в ночное время: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.