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Эзотерика

Предполагаемую преступную группу задержали в Кызылординской области

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Верблюды на дороге
Верблюды. Иллюстративное фото: Vkhom68 / Getty Images

В Кызылординской области расследуют пропажу 9 верблюдов с пастбища. По подозрению в скотокрадстве задержали группу подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, о краже девяти верблюдов с вольного выпаса сообщили в полицию жители поселка Айтеке би.

"Стражи порядка вскоре вышли на след подозреваемых. Выяснилось, что они застрелили и разделали на мясо верблюдов прямо на выпасе", - отметили в МВД.

Оперативники областного департамента полиции и отдела полиции Казалинского района задержали подозреваемых в возрасте от 24 до 30 лет. В качестве вещественных доказательств были изъяты охотничье ружье, патроны, ножи и шкура.

В отношении подозреваемых по факту кражи проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что по ст.188-1 УК РК скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале в Атырауской области прошел суд над местным жителем, обвиняемым в краже трех баранов со скотного двора соседа и продаже их по низкой цене другому человеку. За это преступление мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

А в конце прошлого года в Костанайской области у местного жителя украли стадо коров стоимостью 18 млн тенге. Всего пропала 51 голова крупного рогатого скота. Полиция установила четверых подозреваемых и задержала их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064408-predpolagaemuyu-prestupnuyu-gruppu-zaderzhali-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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