Насвай и снюсы продавали в магазинах в Астане

Акимат района Нура совместно с Департаментом полиции города провели очередной рейд по выявлению случаев незаконной продажи насвая и снюсов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, в ходе рейда мониторинговая группа проверила объекты предпринимательства, расположенные в крупных жилых комплексах района Нура. В результате рейда насвай и снюс были обнаружены в трех магазинах.

Сотрудники полиции изъяли около 40 пачек насвая и 20 пачек снюса на общую сумму 25 тысяч тенге. Владельцы магазинов были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму 92 300 тенге (25 МРП) в соответствии со статьей 196 КоАП РК.

"Мы стремимся ограничить доступ молодежи к этой продукции, придерживаясь принципов профилактики вредных привычек. За нарушения предусмотрены строгие меры ответственности, включая крупные штрафы.

Хочу напомнить предпринимателям: соблюдение запрета на продажу вейпов, насвая и снюсов — это не только требование закона, но и моральная ответственность перед обществом.

В районе "Нура" такие мониторинговые мероприятия проводятся регулярно. С начала года было проверено около 230 магазинов, и мы продолжим эту работу", — рассказал главный специалист отдела предпринимательства аппарата акима столичного района Нура Батырхан Джанпеисов.

Рейды по выявлению нарушений направлены на профилактику вредных привычек среди молодежи и повышение ответственности предпринимателей за соблюдение законодательства.

В ходе мероприятия проверены и проведены профилактические разъяснительные работы с продавцами магазинов, они проводятся на постоянной основе во всех районах Астаны, отмечает акимат.

Напомним, в марте Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае высказался о вредной привычке казахстанцев - потреблении насвая. Он напомнил, что производство и распространение насвая было запрещено в 2015 году и добавил, что существующей ответственности за производство и распространение насвая недостаточно и нужны более строгие меры.

После этого акимат Астаны сообщал, что с марта этого года во всех пяти районах столицы на системной основе проводятся рейды по выявлению незаконного распространения и применения вейпов и насвая. За это время по городу проверили тысячи торговых точек, выявили сотни нарушений

Добавим, в конце ноября житель Усть-Каменогорска предстал перед судом за продажу одного вейпа через Telegram и получил штраф более 360 тыс. тенге.

В конце октября в Павлодарской области на промышленной базе обнаружили и изъяли вейпы стоимостью около 55 млн тенге. Проводится досудебное расследование.

До этого в Агентстве по финмониторингу рассказали о борьбе с вейпами - с момента введения запрета на курительные устройства в стране уничтожили больше 400 тыс. вейпов.