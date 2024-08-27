Крупнейший подпольный цех вейпов "накрыли" в Астане (видео)
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В Агентстве по финмониторингу рассказали о борьбе с вейпами - с момента введения запрета на курительные устройства в стране уничтожили больше 400 тыс. вейпов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в Telegram-канале агентства, с момента вступления в силу законодательных поправок, запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов, в Казахстане сотрудниками АФМ было пресечено 25 фактов незаконного оборота вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.
В рамках уголовных дел изъято и уничтожено около 400 тыс. электронных устройств для курения.
Помимо этого, как сообщили в АФМ, в столице был задержан организатор крупнейшего подпольного цеха, который производил и продавал вейпы и жидкости для них.
"Преступная группа производила кустарным путем никотиносодержащую жидкость, состоящую из глицерина, никотина, искусственных ароматизаторов", - говорится в сообщении агентства.
Изъято более 5 тыс. вейпов, готовых к употреблению, 235 литров химических веществ глицерин и пролипиленгликоль, ароматизаторы и станки для их производства.
Ежемесячно подпольный цех производил от 7 до 10 тыс. штук электронных устройств. Продукция поставлялась в вейпшопы по всему Казахстану.
"Приговором суда указанный гражданин осужден. Вся партия вейпов, а также оборудование для производства изъяты и уничтожены", - заключили в АФМ.
Напомним, в апреле президент Токаев подписал закон, запрещающий продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий.
20 июня в Казахстане официально начал действовать запрет на продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий. Их производство, ввоз, продажа и распространение теперь влекут уголовную ответственность.
Так, согласно статье 301-1 УК РК, которая также вступила в силу с сегодняшнего дня, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738,5 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
При этом ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
- совершены преступной группой;
- сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
- совершены неоднократно, –
наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153685-krupneyshih-podpolnyy-ceh-veypov-nakryli-v-astane/