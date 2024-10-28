Товар на 55 млн тенге изъяли с промбазы в Экибастузе (видео)

В Павлодарской области на промышленной базе обнаружили и изъяли вейпы стоимостью около 55 млн тенге. Проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции в помещении, расположенном на территории промышленной базы в Экибастузе, обнаружили и изъяли 5503 единицы вейпов и 1097 дополнительных дозаправочных флаконов с жидкостью.

"Данная партия незаконного товара предназначалась для продажи. Зная об официальном запрете на оборот данной продукции, молодые люди реализовывали вейпы, используя каналы в известных мессенджерах и социальных сетях через интернет-магазин", - рассказал исполняющий обязанности начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

По подозрению в продаже и распространении нелегальных электронных сигарет доставили в полицию двух подозреваемых.

По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них проводится досудебное расследование.

Также в ходе рейдов был остановлен автомобиль.

"Во время осмотра транспортного средства обнаружены электронные сигареты (вейпы), предназначенные для доставки по заказам через интернет-магазин", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Ранее в Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле.

Также подпольные точки по продаже электронных сигарет нашли в Ауэзовском и Алмалинском районах Алматы. Одна из них располагалась в офисном помещении.

В городе Аксу Павлодарской области расследуется уголовное дело о продаже вейпа несовершеннолетней через социальную сеть Instagram.