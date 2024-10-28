Товар на 55 млн тенге изъяли с промбазы в Экибастузе (видео)
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В Павлодарской области на промышленной базе обнаружили и изъяли вейпы стоимостью около 55 млн тенге. Проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции в помещении, расположенном на территории промышленной базы в Экибастузе, обнаружили и изъяли 5503 единицы вейпов и 1097 дополнительных дозаправочных флаконов с жидкостью.
"Данная партия незаконного товара предназначалась для продажи. Зная об официальном запрете на оборот данной продукции, молодые люди реализовывали вейпы, используя каналы в известных мессенджерах и социальных сетях через интернет-магазин", - рассказал исполняющий обязанности начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.
По подозрению в продаже и распространении нелегальных электронных сигарет доставили в полицию двух подозреваемых.
По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них проводится досудебное расследование.
Также в ходе рейдов был остановлен автомобиль.
"Во время осмотра транспортного средства обнаружены электронные сигареты (вейпы), предназначенные для доставки по заказам через интернет-магазин", - уточнили в ДП Павлодарской области.
Ранее в Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле.
Также подпольные точки по продаже электронных сигарет нашли в Ауэзовском и Алмалинском районах Алматы. Одна из них располагалась в офисном помещении.
В городе Аксу Павлодарской области расследуется уголовное дело о продаже вейпа несовершеннолетней через социальную сеть Instagram.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179464-tovar-na-55-mln-tenge-izyali-s-prombazy-v-ekibastuze-video/