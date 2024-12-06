Деньги похитили из игрового автомата в Темиртау

Сотрудники полиции Темиртау задержали троих мужчин, подозреваемых в краже 150 тысяч тенге из игрового автомата в магазине. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в Темиртау задержали троих мужчин в возрасте от 24 до 39 лет по подозрению в краже.

По версии следствия, задержанные взломали навесной замок на автомате в одном из магазинов и похитили 150 тысяч тенге.

"Подозреваемые дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - рассказали в МВД.

В ведомстве также добавили, что задержанные помещены в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Темиртау сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на кражу из магазина, когда он пытался скрыться с места происшествия.

Помимо этого, сотрудники полиции Темиртау задержали 28-летнего мужчину. Он подозревается в проникновении в квартиру 56-летней женщины и хищении ноутбука.

Также в городе задержаны двое мужчин по подозрению в кражах имущества из увеселительных заведений на общую сумму более 600 тысяч тенге.