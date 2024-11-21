Посетителей кафе задержали в Темиртау

В Темиртау задержаны двое мужчин по подозрению в кражах имущества из увеселительных заведений на общую сумму более 600 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в Темиртау по подозрению в краже задержали 26-летнего мужчину.

По версии следствия, мужчина в полночь, когда увеселительное заведение готовилось к закрытию, через заднюю дверь проник в помещение и со стойки бара похитил мобильный телефон и терминал для оплаты. Сумма ущерба составила 270 тысяч тенге.

Аналогичный случай произошел в другом кафе. Следователи полагают, что здесь 43-летний клиент, воспользовавшись невнимательностью сотрудников увеселительного заведения, прибрал к рукам имущество на 350 тысяч тенге.

"Подозреваемые дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование", — отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже медного кабеля с территории строительного предприятия. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона тенге.

Помимо этого, в Темиртау неделей ранее произошла ночная кража из магазина. Сумма ущерба составила 600 тыс. тенге. Подозреваемого в преступлении задержали.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.