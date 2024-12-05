Изнасиловал и забил камнем: жителя Жетісу лишили свободы за убийство девушки

В области Жетісу суд вынес приговор мужчине, который признали виновным в том, что он изнасиловал, а затем убил 20-летнюю девушку, сообщает Almaty.tv.

По данным телеканала, жуткое преступление произошло около пяти месяцев назад в селе Балпык-Би. Жертву, 20-летнюю девушку, искали на протяжении трех дней.

По версии следствия, преступник посетил магазин спиртных напитков и заметил там незнакомую девушку, на которую позже напал. Далее осужденный совершил насильственные действия в заброшенном здании. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина забил девушку камнем.

Сообщается, что потерпевшая сторона и гособвинитель попросили приговорить его к пожизненному заключению. Однако подсудимому дали 25 лет тюремного заключения.

"Обвиняемому Марипову вынесен приговор по четырем статьям. Он был ранее судим, есть несколько рецидивов. По этой причине ему было назначено наказание 25 лет лишения свободы. Первые 5 лет он будет отбывать срок в учреждении максимальной безопасности", - сообщил председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бакыт Ермаханов.

38-летний осужденный полностью признал свою вину. Тем временем родные убитой не согласны с приговором и намерены его обжаловать.

"После такого жестокого убийства мы просили дать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Государственный обвинитель также запросил пожизненное по двум статьям. Мы категорически не согласны с приговором и будем его обжаловать", - заявила адвокат потерпевшей стороны Тогжан Ержуманова.

За последние месяцы в Казахстане завершились несколько резонансных судов, в которых выяснялись обстоятельства гибели женщин. Так, в ноябре жителя Экибастуза обвинили в нанесении смертельных ножевых ранений знакомой. После убийства он поджег квартиру и скрылся с места преступления.

В Актобе рассмотрели дело об убийстве из корыстных побуждений. Обвиняемый напал на потерпевшую, накинув на ее шею ремень безопасности со стороны водителя, и стал им душить жертву. В результате подсудимый завладел золотой цепочкой стоимостью 150 тыс. тенге и автомашиной Toyota Camry. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы.

В октябре в Актобе к длительному лишению свободы приговорили обвиняемого в изнасиловании и убийстве девушки и посягательстве на жизнь полицейского. Мужчина заявил, что хотел жениться на убитой.

Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

Изнасилование, как указано в статье 120 УК РК, - это половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.