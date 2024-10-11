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Эзотерика

"Хотел жениться": актюбинца осудили за изнасилование и убийство девушки

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Мужчина в наручниках за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: ilkaydede / Getty Images

В Актобе к длительному лишению свободы приговорили обвиняемого в изнасиловании и убийстве девушки и посягательстве на жизнь полицейского, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого по четырем уголовным статьям.

Речь идет об убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление (ст.99 ч.2 п.10 УК), незаконном вторжении в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенном в ночное время (ст.149 ч.2 УК), изнасиловании, соединенном с угрозой убийством (ст.120 ч.2 п.2 УК), и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст.380-1 ч.1 УК).

"22 апреля 2024 года ночью в Актобе подсудимый, зайдя через балкон в квартиру своей знакомой, изнасиловал ее. Затем с целью скрыть совершенное преступление убил ее ножом. После, выпрыгнув с балкона, пытался убежать, не отреагировал на требование сотрудника полиции, пресекавшего его незаконные действия, и ранил его ножом", - установил суд.

Прокурор полностью поддержал предъявленное обвинение и попросил суд назначить мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года.

"Подсудимый признал себя виновным в незаконном вторжении в жилище и убийстве девушки, на которой хотел жениться. В остальной части обвинения вину не признал, показав, что изнасилования не было, а также он не знал, что человек, который за ним гонялся, сотрудник полиции", - отметили в суде.

Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого, установлены не были.

Суд, признав мужчину виновным по всем предъявленным обвинениям, назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 22 года.

​С него в пользу потерпевшего взыскана компенсация за моральный вред и имущественный ущерб.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, в конце апреля ранним утром в одной из квартир по улице Маресьева в Актобе обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Подозреваемый был задержан.

По данным полиции, при задержании он оказал активное сопротивление, ранил правоохранителя и скрылся на машине. Во время преследования водитель совершил столкновение с несколькими автомобилями, и его машина перевернулась.

Позже стало известно, что убитой оказалась 34-летняя врач медцентра. Она уже жаловалась на приставания своего знакомого в полицию. На мужчину составили протокол за приставания, также суд вынес защитное предписание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173135-hotel-zhenitsya-aktyubinca-osudili-za-iznasilovanie-i-ubiystvo-devushki/

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