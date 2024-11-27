"Я ее не убивал": жителя Экибастуза осудили за жестокую расправу над женщиной

Жителя Экибастуза обвинили в нанесении смертельных ножевых ранений знакомой, с которой он вместе распивал водку. После убийства он поджег квартиру и скрылся с места преступления. Сегодня мужчине вынесли приговор, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По версии следствия, в мае 2024 года 50-летний мужчина встретился со знакомой, после чего они вместе отправились за спиртным в магазин. Затем пошли к даме домой, и в момент употребления водки произошел словесный конфликт. Обернулось это нападением экибастузца на женщину с ножом.

"Выбор орудия преступления, множественность ударов именно по жизненно важному органу говорят о субъективном отношении к содеянному со стороны подсудимого, то есть это желание наступления смерти.

Естественно, тело обгорело, он поджег квартиру, эксперты установили, что поджег был в той комнате, где лежало тело. После смерти уже поджег", - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудубай Султанов.

Он добавил, что вину доказывают кадры с камеры наблюдения, на которых видно, как жертва и подсудимый вместе ходили в магазин. Показания свидетелей. В квартире нашли и отпечатки пальцев экибастузца. Вместе с тем мужчина вину не признал.

"Я ее не убивал и на меня вешать не надо. И говорили, что я курил, пил. Вообще не курю я", - заявил обвиняемый в суде.

Уголовное дело рассмотрели по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство) и признали мужчину виновным, назначив 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее жителя Сатпаева приговорили к 15 годам лишения свободы и признали особо опасным рецидивистом за убийство в состоянии алкогольного опьянения бывшего сожителя своей нынешней гражданской супруги.