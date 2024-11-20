Поехала продавать авто и пропала: вынесен приговор по делу об убийстве актюбинки

В Актобе рассмотрели дело об убийстве из корыстных побуждений. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в совершении убийства из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем (ст.ст.192 ч.3 п.2, 99 ч.2 УК).

Суд установил, что обвиняемый напал на потерпевшую, накинув на ее шею ремень безопасности со стороны водителя и стал им душить жертву. В результате подсудимый завладел золотой цепочкой стоимостью 150 тыс. тенге и автомашиной Toyota Camry.

Далее, находясь в салоне после совершения разбойного нападения, с целью завладения автомашиной, не останавливаясь на достигнутом, умышленно продолжил стягивать ремень безопасности на шее потерпевшей. Несмотря на крики о помощи, он не переставал душить и отпустил ремень безопасности, когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни.

После убийства подсудимый с целью затруднения опознания убитой изрезал ее лицо ножом и сбросил ее тело в кусты недалеко от проселочной дороги, а затем на ее автомашине скрылся с места преступления.

"В суде прокурор просил назначить виновному 23 года лишения свободы. Потерпевшая и ее адвокат просили назначить самое строгое наказание. Подсудимый, адвокат и защитник просили оправдать", - говорится в сообщении.

Вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшей, свидетелей, экспертов, протоколами обыска и осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и изъятыми вещественными доказательствами.

"Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств принял во внимание отсутствие судимости и наличие малолетних детей.

Совершение уголовного правонарушения с целью скрыть другое уголовное правонарушение или облегчить его совершение суд признал обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание виновного", - отметили в суде.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично. Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес начальника департамента полиции для принятия необходимых мер.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 15 июня текущего года в Актобе нашли тело без вести пропавшей женщины. Ранее, как рассказали ее родственники, она поехала продавать свое авто. Вскоре был установлен подозреваемый, в гараже по месту его жительства нашли автомобиль пропавшей женщины. Его водворили в изолятор временного задержания.

Отметим, согласно статье 192 УК РК разбой наказывается лишением свободы от 3 до 15 лет с конфискацией имущества.

А в соответствии со статьей 99 УК РК убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока с конфискацией имущества или без таковой.