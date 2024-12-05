Помощь с оформлением рабочей визы в Европу: что может крыться за таким объявлением

Астанчанка перечислила более 10 млн тенге с целью трудоустройства в Европе, однако другая сторона не исполнила обещанное. Полиция выявила 30 подобных эпизодов, передает NUR.KZ.

Как сообщили в полиции Астаны, все чаще при трудоустройстве, особенно за рубежом, казахстанцы сталкиваются с мошенниками.

Так, в столичную полицию с заявлением обратилась 35-летняя гражданка. По ее словам, некая девушка под видом визовых агентов выманивала деньги у граждан, обещая помощь с оформлением визы в Европу.

Как стало известно, астанчанка в интернете увидела объявление, в котором предлагали сделать рабочую визу. В ходе переписки виртуальный работодатель предоставил копий лицензии, высылал документы и даже фотографии комнат, где предстояло жить клиентам.

Согласившись на предложение, заявительница отправила денежные средства на общую сумму более 10 миллионов тенге. "Агент" обещала в течение месяца оформить все необходимые документы и обеспечить переезд в Европу. Однако, не выполнив принятые на себя обязательства, она постепенно перестала выходить на связь.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Есиль была установлена 34-летняя подозреваемая в мошенничестве.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

В ходе расследования установлена причастность фигурантки к 30 аналогичным эпизодам, сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны.

Напомним, ранее в мае в Алматы был задержан 22-летний мужчина, который, по данным следствия, занимался фейковым оформлением виз в Японию и Корею. К тому моменту сообщалось о 15 пострадавших, которых привлек раскрученный блог с большим количеством подписчиков.

Также в марте мы писали о казахстанце, который потерял 2,6 млн тенге, поверив в трудоустройство за рубежом. Он также увидел рекламу в соцсетях, которая обещала высокооплачиваемую работу на фабрике популярного бренда спортивной одежды в центре Европы.

Ранее в феврале мужчина увидел в Сети объявление, где предлагали за небольшую плату сделать рабочую визу в Европу. Списавшись с автором объявления, молодой человек отправил 400 тысяч тенге. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.