Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарец оказался под арестом, выпив одну банку пива

Опубликовано:

Мужчина пьет пиво
Банка пива. Иллюстративное фото: Mikhail Dmitriev / Getty Images

Житель Павлодарской области выпил банку пива и сел за руль. За это мужчину привлекли к ответственности, назначив ему 20 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, житель Актогайского района в сентябре этого года, не имея права управления транспортными средствами, ездил за рулем автомобиля в селе Актогай в состоянии алкогольного опьянения.

"На судебном заседании гражданин вину в совершении правонарушения признал полностью, подтвердив, что перед тем, как сесть за руль, употребил одну банку пива, после чего был остановлен сотрудниками полиции", - отметили в суде.

Вина правонарушителя, помимо его признательных показаний, была доказана протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидетельствования, видеозаписью с места совершения административного правонарушения.

Постановлением Актогайского районного суда казахстанца виновным по ч.6 ст.608 КоАП. Ему назначили административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Постановление вступило в законную силу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ранее пьяный житель Павлодара, уже лишенный водительский прав до 2031 года, вновь оказался за рулем автомобиля и был задержан. Автомобиль, которым управлял мужчина, водворили на коммунальную стоянку.

Другого жителя Павлодарской области обвиняли в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, но он смог доказать, что не употреблял запрещенных веществ. Мужчина отсидел 15 суток, а после добился компенсации в 1,2 млн тенге через суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192487-pavlodarec-okazalsya-pod-arestom-vypiv-odnu-banku-piva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie