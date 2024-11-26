Павлодарец оказался под арестом, выпив одну банку пива

Житель Павлодарской области выпил банку пива и сел за руль. За это мужчину привлекли к ответственности, назначив ему 20 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, житель Актогайского района в сентябре этого года, не имея права управления транспортными средствами, ездил за рулем автомобиля в селе Актогай в состоянии алкогольного опьянения.

"На судебном заседании гражданин вину в совершении правонарушения признал полностью, подтвердив, что перед тем, как сесть за руль, употребил одну банку пива, после чего был остановлен сотрудниками полиции", - отметили в суде.

Вина правонарушителя, помимо его признательных показаний, была доказана протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидетельствования, видеозаписью с места совершения административного правонарушения.

Постановлением Актогайского районного суда казахстанца виновным по ч.6 ст.608 КоАП. Ему назначили административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Постановление вступило в законную силу.

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Ранее пьяный житель Павлодара, уже лишенный водительский прав до 2031 года, вновь оказался за рулем автомобиля и был задержан. Автомобиль, которым управлял мужчина, водворили на коммунальную стоянку.

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