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На 11-летнюю школьницу напали в Караганде

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Школьница
Девушка. Иллюстративное фото: mangpor_2004 / Getty Images

В Караганде задержаны подростки, подозреваемые в грабеже. У 11-летней девочки отобрали мобильный телефон по дороге в школу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники центрального отдела полиции УП Караганды по подозрению в грабеже задержали группу подростков в возрасте 16-17 лет.

По версии следствия, задержанные отобрали у 11-летней школьницы, которая направлялась на занятия, мобильный телефон и скрылись с места преступления.

В ведомстве сообщили, что подозреваемые дали признательные показания, а вещественные доказательства были изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее в Караганде полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые с применением физической силы отобрали у 22-летнего парня мобильный телефон и оформили на его имя кредит. После получения средств они перевели деньги на свои счета. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

А в Темиртау задержан квартирант, которого подозревают в обмане пенсионера с целью оформления кредита на его имя. 36-летний подозреваемый с помощью оставленного без присмотра мобильного телефона владельца квартиры оформил заем в 300 тысяч тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179940-na-11-letnyuyu-shkolnicu-napali-v-karagande/

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