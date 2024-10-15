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Карагандинка лишилась телефона после похода в кафе

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Телефон
Девушка держит телефон. Иллюстративное фото: Freepik/sergeycauselove

Полицейские Караганды вернули похищенный мобильный телефон местной жительнице. По подозрению в краже был задержан 34-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды задержали по подозрению в краже 34-летнего мужчину.

Как сообщила 32-летняя потерпевшая, она находилась в одном из кафе и на некоторое время отлучилась, оставив мобильный телефон на столе. Мужчина, воспользовавшись забывчивостью женщины, похитил мобильник.

"Подозреваемый дал признательные показания. Похищенный гаджет возвращен потерпевшей. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - отметили в ведомстве.

Ранее в Караганде полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые с применением физической силы отобрали у 22-летнего парня мобильный телефон и оформили на его имя кредит. После получения средств они перевели деньги на свои счета. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

А в Темиртау задержан квартирант, которого подозревают в обмане пенсионера с целью оформления кредита на его имя. 36-летний подозреваемый с помощью оставленного без присмотра мобильного телефона владельца квартиры оформил заем в 300 тысяч тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174649-karagandinka-lishilas-telefona-posle-pohoda-v-kafe/

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