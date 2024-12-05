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"Должны понести самое суровое наказание": аким Жамбылской области о насилии над 13-летней девочкой

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Девочка закрывает лицо руками
Девочка. Иллюстративное фото: Elva Etienne / Getty Images

Аким Жамбылской области сегодня в СЦК прокомментировал резонансный случай изнасилования 13-летней девочки - в совершении преступления подозреваются родные дяди, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев заявил, что по данному факту ведется следствие.

"Идут все процедуры, следствие ведется. Все виновные будут привлечены к ответственности. Давайте дождемся результатов следствия. Вопиющие такие случаи, к сожалению, имеют место в наших регионах. Поэтому, я считаю, что здесь должны самое суровое наказание понести все виновные. Насколько я помню, сам факт был выявлен после того, как учителя в этой школе забили тревогу, и они первые начали разговаривать и выносить этот вопрос", - добавил он.

Это стало возможным, по его словам, за счет пересмотра правил оценивания школ.

"Мы в этом году поменяли правила оценки учителей, рейтингов школ. Раньше если сексуальное насилие, какие-то другие уголовные преступления возникали и было нарушение закона, это как минус был для рейтинга этой школы.

Мы сейчас приняли решение, наоборот, если сами учителя это не скрывают, контролируют, мониторят и сами об этом заявляют в правоохранительные органы, к нам в управление, то здесь мы наоборот будем рейтинг этой школы повышать. Конечно, безопасность наших детей обеспечивается и в школе, и на улице, и дома. Очень главное значение тут, наверное, мы, чиновники, учителя, родители должны совместно эту работу проводить", - пояснил глава региона.

Напомним, ранее детский омбудсмен Динара Закиева рассказала о ситуации в Жамбылской области, где, по ее словам, 13-летняя девочка на протяжении шести лет подвергалась насилию со стороны своих близких родственников. В результате выездного заседания комиссии были приняты меры в отношении заместителя акима района и директора школы, где обучалась девочка.

Позже стало известно, что в Жамбылской области задержали одного из подозреваемых в насилии над 13-летней девочкой, другого объявили в розыск.

Отмечалось также, что в отношении сотрудников школы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 141 УК РК по подозрению в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья школьницы.

1 ноября в полиции сообщили, что задержан второй подозреваемый в насилии над 13-летней школьницей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196662-dolzhny-ponesti-samoe-surovoe-nakazanie-akim-zhambylskoy-oblasti-o-nasilii-nad-13-letney-devochkoy/

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