Мать пришла на свидание к сыну в СИЗО Караганды и попала под следствие

В учреждении №61 в Караганде при досмотре у общественной защитницы нашли спрятанный мобильный телефон. Была вызвана следственно-оперативная группа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в учреждение № 61 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау обратилась общественная защитница с заявлением о предоставлении краткосрочного свидания с сыном, который находится под следствием.

У женщины при личном досмотре посредством ручного металлодетектора был обнаружен и изъят мобильный телефон, ухищренным способом спрятанный под ремнем брюк, завернутый в фольгу.

В ведомстве добавили, что после этого была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции УП Караганды. Для принятия решения о возможности досудебного расследования данный факт был зарегистрирован в КУИ.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре осужденного подозревают в попытке проноса мобильного телефона с использованием вареного мяса для сокрытия запрещенного в учреждении предмета.

Также в Павлодарской области мать осужденного пыталась пронести в колонию деньги, но этот факт не остался незамеченным при досмотре.