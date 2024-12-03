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Мать пришла на свидание к сыну в СИЗО Караганды и попала под следствие

Опубликовано:

Обнаруженный телефон
Обнаруженный телефон. Фото: polisia.kz

В учреждении №61 в Караганде при досмотре у общественной защитницы нашли спрятанный мобильный телефон. Была вызвана следственно-оперативная группа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в учреждение № 61 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау обратилась общественная защитница с заявлением о предоставлении краткосрочного свидания с сыном, который находится под следствием.

У женщины при личном досмотре посредством ручного металлодетектора был обнаружен и изъят мобильный телефон, ухищренным способом спрятанный под ремнем брюк, завернутый в фольгу.

В ведомстве добавили, что после этого была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции УП Караганды. Для принятия решения о возможности досудебного расследования данный факт был зарегистрирован в КУИ.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре осужденного подозревают в попытке проноса мобильного телефона с использованием вареного мяса для сокрытия запрещенного в учреждении предмета.

Также в Павлодарской области мать осужденного пыталась пронести в колонию деньги, но этот факт не остался незамеченным при досмотре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195543-mat-prishla-na-svidanie-k-synu-v-sizo-karagandy-i-popala-pod-sledstvie/

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