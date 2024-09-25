Пришитые к воротнику 5000 тенге нашли у казахстанки

В Уральске сотрудники учреждения №74 предотвратили факт проноса запрещенного предмета на территорию следственного изолятора. Они обнаружили купюру в одежде, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники отдела режима и охраны при досмотре продуктов питания выявили попытку передачи запрещенных предметов ухищренным способом.

"У 36-летней жительницы города при досмотре посылки для подследственного в воротнике верхней одежды обнаружили свернутые в трубочку и пришитые к воротнику водолазки 5 тыс. тенге. Данная женщина является супругой подследственного", - сообщили в МВД.

Досмотр посылки. Фото: polisia.kz

Отмечается, что перед входом в режимное учреждение предупреждают об административной ответственности за попытку проноса запрещенных предметов.

"По данному факту был составлен административный протокол. За данное нарушение ей грозит предупреждение или административный штраф, но это только на первый раз", - сообщил заместитель начальника учреждения Койшыбаев.

Добавим, что по ст.481 КоАП РК cкрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге), с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.