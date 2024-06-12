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Деньги нашли в пачке чая при досмотре матери заключенного в Павлодарской области

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Коробка с чаем и сумка
Коробка с чаем. Фото: polisia.kz

В Павлодарской области мать осужденного пыталась пронести в колонию деньги, но этот факт не остался незамеченным при досмотре, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в учреждении средней безопасности №45 при досмотре прибывшей на длительное свидание к своему сыну женщины сотрудниками были обнаружены запрещенные предметы (деньги), спрятанные в пачке чая.

"Сотрудники учреждения регулярно проводят профилактические беседы с осужденными и родственниками, приезжающими на свидания, разъясняют, что нельзя брать с собой в учреждение, что необходимо сдать или оставить дома.

Кроме того, при отправке посылок и бандеролей отправитель письменно предупреждается об ответственности за передачу запрещенных предметов. Несмотря на это, родные и знакомые осужденных проявляют изобретательность, не оставляют попыток проноса того или иного запрещенного предмета", - прокомментировал начальник учреждения Куаныш Койчубаев.

В отношении женщины был составлен административный протокол, наказание ей определит суд, а свидание считается использованным.

Кроме того, согласно действующему законодательству лицо, допустившее подобное нарушение, лишается длительных свиданий на год со дня вступления постановления суда в законную силу.

Напомним, ранее в колонию Жезказгана пытались пронести микрокамеру, накопитель памяти и кабель для зарядки устройства в подошве ботинок. По данному факту было начато административное производство. Отправителем бандероли значился житель Актау.

А в колонию Астаны пытались пронести пропитанные героином ватные диски. По данному факту начали досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2116098-dengi-nashli-v-pachke-chaya-pri-dosmotre-materi-zaklyuchennogo-v-pavlodarskoy-oblasti/

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