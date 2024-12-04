Произошедшую 9 месяцев назад кражу на 10 млн тенге раскрыли в Караганде

В Караганде полиция раскрыла крупную кражу медных деталей, произошедшую девять месяцев назад. Задержаны четыре человека, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полицейские Караганды задержали четырех мужчин, подозреваемых в краже в особо крупном размере.

Злоумышленники, действуя в группе лиц, еще в марте, взломав окна, проникли в один из цехов промышленного предприятия, где похитили медные детали. Сумма ущерба составила 10 млн 400 тысяч тенге.

Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что похищенное имущество сдали в пункт приема металла.

"Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время полицейские устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям", - рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что в Темиртау задержаны двое мужчин по подозрению в кражах имущества из увеселительных заведений на общую сумму более 600 тысяч тенге.

Помимо этого, в Караганде были задержаны двое мужчин по подозрению в грабеже и кражах. По версии следствия, они применили насилие и похитили имущество у прохожего.

А одном из жилых комплексов Астаны произошла кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге.