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1,3 млн тенге пропали у карагандинца после проникновения в информационную систему

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Мужчина в наручниках за ноутбуком
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

В Караганде задержаны двое мужчин по подозрению в грабеже и кражах. По версии следствия, они применили насилие и похитили имущество у прохожего, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Караганде сотрудники полиции задержали двух мужчин в возрасте 23 и 32 лет по подозрению в грабеже.

По версии следствия, они применили насилие, совершив открытое хищение имущества у случайного прохожего. Задержанные признались в совершении преступления.

В ходе расследования полицейские также установили их причастность к нескольким кражам. По предварительному сговору подозреваемые незаконно проникли в информационную систему и похитили у 28-летнего потерпевшего 1,3 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые совершили три кражи в торговых домах на общую сумму 130 тысяч тенге.

"Все выявленные факты объединены в одно уголовное производство. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, в настоящее время проводится расследование", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что дерзкий грабеж раскрыли полицейские в Карагандинской области. В Темиртау задержан 21-летний подозреваемый, который, предположительно, выхватил телефон у 19-летнего прохожего.

Добавим, согласно статье 191 УК РК грабеж - это открытое хищение чужого имущества. Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188853-1-3-mln-tenge-propali-u-karagandinca-posle-proniknoveniya-v-informacionnuyu-sistemu/

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