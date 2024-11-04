"Не может общаться на государственном языке": иностранца задержали в Карагандинской области
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В Карагандинской области полицейские задержали иностранца на трассе по подозрению в угоне автомобиля, который произошел в ночь с 3 на 4 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ночь с 3 на 4 ноября полицейские ДП Карагандинской области получили сообщение из Астаны о том, что неизвестный угнал автомобиль с паркинга.
По предварительным данным, угонщик мог двигаться в сторону Караганды. Данная ориентировка поступила во все подразделения ДП Карагандинской области.
"Вскоре патрульные полицейские на трассе Екатеринбург - Алматы, не доезжая 50 км до города Балхаш, задержали угнанный автомобиль, за рулем которого находился 25-летний иностранец, который не может общаться ни на государственном, ни на русском языке", - отметили в полиции.
Инициатору розыска о задержании сообщили. Проводится расследование, выясняются обстоятельства.
Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Ранее в Караганде по подозрению в серии краж легковых автомобилей полицейские задержали 40-летнего мужчину. По данным полиции, установлена его причастность к трем фактам угона чужих транспортных средств, причем одной и той же марки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182578-ne-mozhet-obshchatsya-na-gosudarstvennom-yazyke-inostranca-zaderzhali-za-rulem-v-karagandinskoy-oblasti/