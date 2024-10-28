Авто одной и той же марки пропадали в Караганде

В Караганде полиция провела операцию против угонов и краж автомобилей, задержав двух подозреваемых в совершении данных преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники центрального отдела полиции УП Караганды провели оперативно-профилактическое мероприятие "Автомобиль". Его цель - предупреждение, пресечение, а также раскрытие краж и угонов автотранспортных средств. Из числа сотрудников криминальной полиции и местной полицейской службы были созданы следственно-оперативные группы.

По подозрению в серии краж легковых автомобилей полицейские задержали 40-летнего мужчину. Установлена его причастность к трем фактам угона чужих транспортных средств, причем одной и той же марки. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Также полицейские по подозрению в угоне автомобиля привлекли к уголовной ответственности 30-летнего жителя Караганды. Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее полицейские рассказали, как не стать жертвой автоугонщиков. Стражи порядка рекомендуют не оставлять свое имущество без присмотра. На автомашины следует установить охранную сигнализацию и ставить авто на охраняемую стоянку. Также территорию возле дома и во дворе стоит оснастить хорошим освещением, а автомашины не оставлять открытыми. Кроме того, не стоит оставлять в салоне машин ценные вещи, телефоны и деньги, так как это может привлечь внимание автоворов.