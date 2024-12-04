"Надо наказать того, кто это совершил": депутат об убийстве пса по кличке Пшон

В кулуарах мажилиса журналисты попросили депутатов прокомментировать убийство пса Пшона в Атырау, который помогал людям при паводках, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению депутата Айдарбека Ходжаназарова, убийцу собаки нужно наказать.

"Я видел эту ситуацию с собакой в Атырауской области. Я не раз высказывался, что я против отстрела домашних животных… и не только домашних животных - и бродячих собак тоже. Я всегда выступал за то, чтобы создавались питомники, приюты, куда сдаются собаки. У меня самого есть приют.

(…) Если непосредственно по случаю с Пшоном в Атырау - то это правонарушение, которое необходимо расследовать. Это не то, о чем говорят депутаты. Это не то, что предусмотрено в законе. Это - правонарушение, за которое надо наказать непосредственно человека, который совершил это действие", - заявил депутат.

Также Ходжаназаров заявил, что он против предлагаемой депутатами эвтаназии животных в Казахстане, потому что в росте числа бездомных собак виноваты не собаки, а люди.

"Сейчас отстрел собак тоже является незаконным. Соответственно, у нас сейчас есть депутаты, которые предлагают эвтаназию животных. Я против и эвтаназии тоже. Я считаю, что вопрос здесь не в собаках, не в бродячих собаках.

Мое личное мнение, что проблема - в безответственном обращении с животными, когда человек заводит себе животное и в дальнейшем не несет никакой ответственности. Потому что бродячая собака - это следствие безответственного обращения человека с животным. (…) Нам важно прекратить источник возникновения такого большого количества бродячих собак. Это не собаки (виноваты - прим. ред.), это люди", - заявил депутат.

Продвигающий эвтаназию животных депутат Едил Жанбыршин вместо комментария по убийству пса Пшона предложил журналистам ехать в Атырау и самим разбираться с ситуацией.

"Я там не был, не знаю ситуации. Комментировать ситуацию сложно. В нашем законе нет норм по отстрелу. Уже по существующему закону при агрессивном поведении собаки их усыпляют. (…) Я вам говорю: я не знаю, что там было. Если хотите, то езжайте в Атырау и там на месте выясняйте", - заявил Жанбыршин.

Напомним, вчера стало известно, что в Атырауской области умер пес Пшон, ставший звездой Казнета, помогая хозяйке во время паводков. Судя из подписи к видео, пса застрелили. На кадрах видно, что на теле пса кровоточит большая рана, тем временем хозяева его гладят.

Позже стали известны новые подробности его гибели. Отдел ветеринарии управления сельского хозяйства Атырауской области прокомментировал ситуацию, рассказав о дротике, выпущенном в Пшона сотрудником ветстанции.

Также по ситуации высказался аким Атырауской области Серик Шапкенов. Он сообщил, что проводятся проверки, о результатах которых будет сообщено дополнительно, и если будут установлены какие-то нарушения (в действиях ветеринарного врача, который выстрелил в пса дротиком), то будут предприняты меры.

Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).