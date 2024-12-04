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Актюбинка лишилась миллиона тенге после звонка от "дочери"

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Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: megaflopp / Getty Images

Мошенники выманили один миллион тенге у жительницы Актобе, представившись сотрудниками полиции и сообщив о "ДТП с участием ее дочери", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в полицию обратилась жительница областного центра. По словам женщины, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее дочь совершила ДТП. Лжеполицейский потребовал деньги, чтобы отпустить якобы виновную дочь потерпевшей.

Сомнения женщины были полностью исчерпаны, когда звонящий передал трубку якобы ее дочери. Девушка испуганным и дрожащим голосом просила "мать" о помощи. Женщина поверила аферистам и передала деньги неизвестному, который пришел к ней домой.

По факту мошенничества начато досудебное расследование, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц.

Департамент полиции предупреждает граждан, что аферисты могут представиться полицейскими и сообщить, что у вашего родственника неприятности, а решить вопрос может некоторая сумма.

В такой ситуации следует позвонить в полицию по номеру 102 и проверить информацию.

Ранее сообщалось, что после нескольких телефонных звонков введенная в заблуждение жительница Акмолинской области взяла в банках пять кредитов и лишилась более 14 млн тенге.

Помимо этого, в Акмолинской области пенсионерка отдала 17 млн тенге мошенникам - она хотела спасти свою внучку, чтобы та "избежала" наказания.

90-летней жительнице Шымкента сообщили, что ее сноха на авто сбила человека. Пенсионерка поверила обману и отдала 500 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195960-aktyubinka-lishilas-1-mln-tenge-posle-zvonka-ot-docheri/

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