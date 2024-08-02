Свекровь напрасно отдала полмиллиона тенге ради спасения снохи в Шымкенте

90-летней жительнице Шымкента сообщили, что ее сноха на авто сбила человека. Пенсионерка поверила обману и отдала 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, женщине позвонил неизвестный и, представившись полицейским, сообщил, что ее сноха может избежать наказания за ДТП, если свекровь передаст определенную сумму денег через курьера, который скоро прибудет по ее адресу.

"Чтобы выручить родственницу, доверчивая горожанка отдала аферистам все свои сбережения - 500 тыс. тенге. В ходе розыскных мероприятий оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали мужчину, который приходил домой к потерпевшей за наличными", - рассказали в МВД.

Им оказался 33-летний житель города. Задержанный пояснил, что действовал согласно инструкции, которую получил через мессенджер.

"После получения денег курьер должен был перечислить сумму на определенный банковский счет, но эту часть сделки он не выполнил, тем самым обманув своего "работодателя" - мошенника", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в рамках которых устанавливаются и другие причастные к преступлению лица.

Правоохранители предупреждают граждан о данном виде мошенничества.

"Аферисты могут представиться полицейскими и сообщить, что у вашего родственника неприятности, а решить вопрос может некоторая сумма. В такой ситуации следует позвонить в полицию по номеру “102” и проверить информацию. Ни в коем случае не паникуйте и не передавайте, не переводите деньги на счета незнакомцев", - предупредили в МВД.

Ранее в Казахстане задержали россиянина, которого подозревают в обмане трех жителей Тараза на 19 млн тенге. По данным прокуратуры, он звонил с различных номеров и представлялся "сотрудником службы безопасности банков второго уровня" и "сотрудником правоохранительных органов".

У двух пенсионеров из Астаны мошенники выманили в общей сложности 130 млн тенге. Им сообщили, что якобы их банковские счета замешаны в спонсировании терроризма. Чтобы предотвратить незаконные операции, жителям столицы предлагали перевести все имеющиеся средства на "защищенный" банковский счет.

А пенсионер из Западно-Казахстанской области отдал мошенникам 100 млн тенге, которые представились сотрудниками Нацбанка и под предлогом сохранения его денег на депозитах попросили перевести их на другой счет.