Акмолинка после нескольких звонков потеряла 14 млн тенге

После нескольких телефонных звонков введенная в заблуждение жительница Акмолинской области взяла в банках пять кредитов и лишилась более 14 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 октября в отдел полиции Есильского района обратилась 57-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что путем обмана и злоупотребления доверием неизвестные заставили ее оформить кредиты в нескольких банках, а затем перевести деньги на их счет.

"По показаниям потерпевшей, она знала о подобных фактах мошенничества из СМИ и бесед, проводимых сотрудниками полиции, однако, столкнувшись с мошенниками лично, как под гипнозом поверила во все сказанное ими", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился курьером, сообщив, что для нее поступило письмо от судебного исполнителя.

Якобы для того, чтобы его получить, женщине необходимо было продиктовать ему сообщение, поступившее на ее номер от абонента 1414, что потерпевшая и сделала.

"Далее женщине позвонил псевдосотрудник правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя оформлены кредиты из-за продиктованного ею ранее сообщения и что теперь она обязана сотрудничать с ним, а в случае отказа она якобы будет признана "сообщницей мошенничества", - пояснили в ДП региона.

Затем, по данным полиции, к видеозвонку подключилась лжесотрудница банка, которая заявила, будто в банковском приложении потерпевшей совершена попытка постороннего входа и оформления еще нескольких кредитов.

"Преступники, не давая жертве времени на обдумывание ситуации, используя различные психологические методы, ввели ее в заблуждение", - сообщили в ведомстве.

Женщину заверили: чтобы предотвратить действия мошенников, ей необходимо следовать полученным инструкциям.

"Неизвестные смогли убедить женщину в том, что единственный способ избежать возможных проблем - это самой оформить кредиты и перевести деньги на специальный счет, пообещав при этом, что чуть позже данный кредит будет аннулирован", - уточнили в ДП Акмолинской области.

Сельчанка оформила кредиты в пяти банках, а затем через мобильное приложение сама перевела 14 158 000 тенге на указанный номер счета.

В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование. Личности и местонахождение подозреваемых устанавливаются.

Ранее стало известно, что 86-летний житель Астаны оказался жертвой изощренного обмана. Он отдал 700 тыс. тенге в надежде помочь дочери, которая якобы попала в ДТП. Деньги удалось вернуть благодаря наблюдательному дворнику.

А жительница Актобе доверилась знакомому и после звонка якобы сотрудника КНБ оформила кредит, направив около 6 млн тенге на "безопасный" счет. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.