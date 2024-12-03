Работникам выплатили 8,5 млн тенге в Актюбинской области

В Темирском районе Актюбинской области погашена задолженность по зарплате перед 87 работниками на сумму более 8,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Темирского района Актюбинской области выявлен факт задержки в КГП "Шубаркудык жылу" выплаты заработной платы перед 87 работниками на сумму более 8,5 млн тенге.

Согласно акту надзора прокуратуры, инспекцией труда КГП "Шубаркудык жылу" привлечено к административной ответственности по статье 87 КоАП, также выдано предписание об обязательной выплате задолженности.

В результате указанная сумма задолженности полностью погашена.

В прокуратуре добавили, что защита конституционных и трудовых прав граждан остается на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что в Астане компания "Жасыл Аймак" не выплатила своим работникам зарплаты за сентябрь, задолжав тем самым больше 144 млн тенге.

Помимо этого, в Павлодарской области в результате принятых мер погашен долг на сумму 208,5 млн тенге перед 451 работником. 73 работодателя получили штрафы.

А на брифинге в СЦК глава комитета Минтруда ранее сообщил, что задолженность предприятий Казахстана по зарплатам составляла почти 1,5 млрд тенге.