Больше 144 млн тенге задолжала компания своим работникам в Астане

В Астане компания "Жасыл Аймак" не выплатила своим работникам зарплаты за сентябрь, задолжав тем самым больше 144 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, в ходе анализа прокуратурой района Есиль Астаны выявлено нарушение прав более 600 работников РГП на ПХВ "Жасыл Аймак" – сотрудникам не выплачивали зарплаты.

Задолженность за сентябрь этого года, по данным надзорного органа, составила свыше 144 млн тенге.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора задолженность перед работниками погашена в полном объеме", – проинформировали в ведомстве.

За допущенное нарушение к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.

Отметим, в Казахстане работодатель должен выдавать зарплату не реже одного раза в месяц – это говорится в 113 статье Трудового Кодекса РК. Причем зарплата должна поступать на счет работника не позже первой декады следующего месяца.

Ранее мы подробно рассказывали, на сколько работодатель может задержать зарплату и должен ли он за это заплатить. Кроме того, мы рассказывали, куда обращаться и что делать работникам, если им не выплачивают заработную плату.