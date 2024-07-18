"Долг на 208,5 млн тенге": более 450 павлодарцев не получили зарплату вовремя

В Павлодарской области в результате принятых мер погашен долг на сумму 208,5 млн тенге перед 451 работником. 73 работодателя получили штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК Павлодарской области.

Запись с пресс-конференции "О государственном контроле за соблюдением трудового законодательства на предприятиях Павлодарской области" была размещена в официальном Telegram-канале РСК.

О проводимых мероприятиях рассказал исполняющий обязанности руководителя управления труда региона Аблай Сабыров.

За первое полугодие 2024 года государственные трудовые инспекторы рассмотрели 745 обращений от жителей региона: 30 касались безопасности и охраны труда, 715 - трудовых отношений. Большая часть последних была связана с несвоевременной выплатой заработной платы.

Осуществляя контроль за соблюдением трудового законодательства, сотрудники управления провели 166 проверок и выявили 239 нарушений, выдали 131 предписание.

"За нарушение трудового законодательства вынесено 250 административных предупреждений, наложено 73 административных штрафа на общую сумму 7,2 миллиона тенге. Единичные вопросы несвоевременной выплаты заработной платы немедленно решаются государственными инспекторами труда. В результате принятых мер погашен долг по заработной плате на 208,5 млн тенге и тем самым защищены права 451 работника", - пояснил Аблай Сабыров.

Ранее итоги социально-экономического развития Павлодарской области за прошедшее полугодие подвели в департаменте статистики. Там рассказали, насколько выросла зарплата жителей региона, а также процент безработицы среди населения.

Зарплата часто является единственным источником дохода казахстанцев. При ее задержке положена компенсация в виде пени, начисляемой за каждый день невыплаты. Важно знать, что делать при нарушениях прав работника, включая задержку зарплаты.