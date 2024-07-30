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Астанчанка поехала в гостиницу с новым знакомым и осталась без телефона

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Девушка держит в руке телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: zhudifeng / Getty Images

31-летнего мужчину подозревают в краже телефона у новой знакомой после встречи в гостинице, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-профиль Департамента полиции Астаны.

Сообщается, что в управление полиции района Сарыарка в Астане поступило заявление от 28-летней жительницы столицы.

"Она сообщила, что познакомилась с приятелем своего знакомого. После чего, решив отметить новое знакомство, они поехали в гостиницу, где стали употреблять спиртные напитки. Впоследствии, находясь под воздействием алкоголя, девушка уснула, а когда проснулась, обнаружила пропажу нового "друга" и телефона марки Honor стоимостью 200 тысяч тенге", - рассказали в полиции.

На данный момент сотрудники полиции установили 31-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Полицейские изъяли вещественное доказательство и вернули владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В феврале текущего года в Астане девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений на 256 тысяч тенге после того, как провела вечер с новым знакомым.

"После совместного распития спиртных напитков, покидая квартиру, мужчина, воспользовавшись тем, что женщина заснула, похитил мобильник, украшения и косметику, причинив материальный ущерб на сумму 256 тысяч тенге", - сообщали полицейские.

Напомним, несколько дней назад в Астане стражами порядка была задержана женщина, подозреваемая в совершении кражи с машины. Тогда астанчанин, припарковав машину во дворе дома, забыл закрыть двери на замок, что привело к краже.

Согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2141710-astanchanka-poehala-v-gostinicu-s-novym-znakomym-i-ostalas-bez-telefona/

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