Астанчанка поехала в гостиницу с новым знакомым и осталась без телефона
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31-летнего мужчину подозревают в краже телефона у новой знакомой после встречи в гостинице, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-профиль Департамента полиции Астаны.
Сообщается, что в управление полиции района Сарыарка в Астане поступило заявление от 28-летней жительницы столицы.
"Она сообщила, что познакомилась с приятелем своего знакомого. После чего, решив отметить новое знакомство, они поехали в гостиницу, где стали употреблять спиртные напитки. Впоследствии, находясь под воздействием алкоголя, девушка уснула, а когда проснулась, обнаружила пропажу нового "друга" и телефона марки Honor стоимостью 200 тысяч тенге", - рассказали в полиции.
На данный момент сотрудники полиции установили 31-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Полицейские изъяли вещественное доказательство и вернули владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В феврале текущего года в Астане девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений на 256 тысяч тенге после того, как провела вечер с новым знакомым.
"После совместного распития спиртных напитков, покидая квартиру, мужчина, воспользовавшись тем, что женщина заснула, похитил мобильник, украшения и косметику, причинив материальный ущерб на сумму 256 тысяч тенге", - сообщали полицейские.
Напомним, несколько дней назад в Астане стражами порядка была задержана женщина, подозреваемая в совершении кражи с машины. Тогда астанчанин, припарковав машину во дворе дома, забыл закрыть двери на замок, что привело к краже.
Согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества.
Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -
наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2141710-astanchanka-poehala-v-gostinicu-s-novym-znakomym-i-ostalas-bez-telefona/