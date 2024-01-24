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Астанчанка осталась без золотой цепочки после свидания в гостинице с новым знакомым

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Девушка с украшениями на шее
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Астаны сообщила в полицию о пропаже золотой цепочки после свидания в гостинице с новым знакомым. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении кражи задержан 29-летний мужчина.

Как сообщили в полиции, пострадавшая познакомилась с мужчиной, затем они сняли номер в гостинице для более тесного общения, где распивали спиртные напитки.

"Когда женщина уснула, мужчина, воспользовавшись ситуацией, завладел украшением стоимостью около 250 тысяч тенге", – добавили в ведомстве.

По данному факту полицейские проводят досудебное расследование.

Задержанный дал признательные показания. Стражи порядка также проверяют его причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Напомним, ранее жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого – он оказался другом ее дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057276-astanchanka-ostalas-bez-zolotoy-tsepochki-posle-svidaniya-v-gostinitse-s-novym-znakomym/

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