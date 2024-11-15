Осужденный использовал вареное мясо в необычных целях и попался в Павлодаре

В Павлодаре осужденного подозревают в попытке проноса мобильного телефона с использованием вареного мяса для сокрытия запрещенного в учреждении предмета, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении №44 минимальной безопасности осужденный, ранее выходивший за пределы колонии по заявке, по возвращении из города прошел стандартную процедуру досмотра.

"В ходе проверки в вареном мясе обнаружили спрятанный мобильный телефон, который изъяли сотрудники учреждения. Этот случай подчеркивает важность соблюдения всех мер безопасности и контроля за перемещением запрещенных предметов в местах лишения свободы", - отметили в МВД.

В настоящее время проводится расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.

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