Серия преступлений: женщину задержали в Карагандинской области

Полицейские Карагандинской области задержали женщину по подозрению в кражах мобильных телефонов на сумму около одного миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, неизвестная, воспользовавшись отсутствием охранника, проникла в сторожку и похитила мобильный телефон. 70-летний потерпевший сумму ущерба оценил в 400 тысяч тенге.

Сотрудники УП Абайского района Карагандинской области по подозрению в краже задержали 44-летнюю женщину. Подозреваемая дала признательные показания. Вещественное доказательство изъято.

В ведомстве добавили, что полицейские также установили причастность задержанной к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила около одного миллиона тенге.

Все выявленные факты объединены в одно уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник в частный дом в Караганде, отжав пластиковое окно, и похитил золотые изделия на сумму семь миллионов тенге. По подозрению в краже в крупном размере задержали 36-летнего мужчину. Проводится расследование.

Также недавно сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона у 70-летней пенсионерки. Сумма ущерба составила 380 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.