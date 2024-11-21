В несправедливом распределении жилья обвинили чиновников жители Косшы (видео)

Жители Косшы заявили, что их отбросили в конец списка очередников на жилье. Квартиры горожанам обещали предоставить к концу октября, но заветных ключей они так и не дождались, передает Almaty.tv.

По словам горожан, квартиры в Косшы распределяют несправедливо и не по правилам, ведь очередь на жилье практические не двигается.

"Я по поводу своих племянников, дети-сироты. Старший у меня простоял 10 лет. Без продвижения. Второй племянник у меня должен был, вот, на день города получить жилье, стоял шестым, но по бумажному варианту прошел Касымов какой-то под номером 6, а в электронной очереди мой стоит 6-й. Вот так несправедливо они выдают жилье", – рассказала жительница города Айжан Бейсекова.

По словам другой жительницы Асель Абдраховой, 4 года назад она была 39-й в списке очередников, но спустя время оказалась наоборот еще дальше.

"По очередности я в 2020-м году встала, была 39-я. Теперь, буквально с июня месяца, стала проверять – меня скинули на 42-ю позицию. Это не только я, это большинство нас всех перекинули назад", – уверяет жительница города Асель Абдрахова.

В местном акимате говорят, что проблема связана с переходом с бумажной системы на электронную. Появляются в этой очереди и граждане, восстановленные по решению суда. А так система прозрачна.

"Здесь электронная очередь в kezekte.kz, здесь никто не может влиять на нее, сделали электронную очередь для того, чтобы это все было прозрачно. В свое время очередность наших жителей перешла еще с Целиноградского района, с села Акмол.

До электронной очереди очередность велась на бумажном носителе. И теперь те, кто не вошел в электронную очередь, они через решение суда восстанавливаются", - объяснил заместитель акима Косшы Асет Муканов.

Телеканал отмечает, что поднимал эту проблему еще летом. Тогда местные власти обещали, что к 25 октября жители из числа социально уязвимых слоев населения получат ключи от 100 квартир. Однако этого так и не произошло. В акимате объяснили, почему так произошло.

"С третьего конкурса были уже участники, заключены договоры, в связи с чем конкурсные процедуры немного продлились, чем было запланировано ранее. В настоящее время все застройщики реализовывают жилье только в черновой отделке, поэтому застройщикам понадобилось порядка двух месяцев, чтобы произвести чистовую отделку. Ключи нам передали, вот, в понедельник, 2-3 дня назад буквально", - сообщил руководитель отдела строительства Косшы Нурлан Садыров.

Чиновники заверили, что по плану на этот год предусмотрено выдать 180 квартир. Из них 20 уже переданы очередникам, 100 будут полностью готовы до конца ноября, а оставшиеся завершат в декабре. После этого квартиры передадут акимату для распределения среди социально уязвимых категорий населения.