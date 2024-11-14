Павлодарка решила обеспечить будущее своим внукам, но потеряла за месяц 40 млн тенге

Жительница Павлодарской области в течение месяца лишилась 40 млн тенге. Пожилая женщина попалась на рекламу мошеннической инвестиционной платформы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, о данном случае рассказал во время брифинга на площадке региональной службы коммуникаций оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью Султан Кадержанов.

Самыми распространенными в Павлодарской области остаются схемы, в результате которых потерпевший предоставляет мошенникам свои данные или доступ к личному кабинету в различных мобильных приложениях. Однако нередко люди откликаются и на предложения быстро разбогатеть.

"Она попалась на рекламу мошеннической инвестиционной платформы. Пожилая женщина просто хотела обеспечить будущее своим внукам, прошла по предложенной в социальных сетях ссылке и оставила свои анкетные данные.

После ей позвонили и предложили приумножить ее капитал. Для этого нужно было лишь выплачивать небольшой процент. В итоге женщина отдала мошенникам все свои сбережения, затем брала кредиты и занимала у друзей. В общей сложности в течение месяца она перевела злоумышленникам 40 млн тенге", - сообщил Султан Кадержанов.

Стражи порядка призвали жителей Павлодарской области не передавать свои личные данные, не называть посторонним проверочные коды, которые приходят в виде SMS-сообщений, не переходить по незнакомым ссылкам и не устанавливать непонятные приложения.

Ранее стало известно, что в Алматинской области расследуют дело о многомиллионном мошенничестве, в котором уже насчитывается 40 эпизодов. Под следствием находится 27-летний подозреваемый.

А жители Туркестанской области поверили обещаниям об увеличении денег в интернете и в итоге лишились более 337 млн тенге. Было установлено 87 случаев, когда на потерпевших оформили онлайн-кредиты.