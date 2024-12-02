Кража на 72,5 млн тенге произошла при строительстве газопровода в области Жетісу

В Аксуском районе области Жетісу при прокладке газопровода обнаружили кражу труб на сумму свыше 72,5 млн тенге. Подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с заявлением в полицию обратился директор ТОО "Транс Азия Констракшн".

По его словам, неизвестные похитили 27 газовых труб, которые прокладывались на участке трассы Алматы - Усть-Каменогорск между поселками Кызылагаш и Жансугурова.

Строительство магистрального газопровода проводится на трассе Талдыкорган - Ушарал. Стоимость проекта оценивается в 131,7 млрд тенге. Он включает прокладку 302 км газопровода, установку шести автоматизированных газораспределительных станций и обеспечение газом 66 населенных пунктов с общим населением около 124 тыс. человек.

Сотрудники полиции области Жетісу установили и задержали троих подозреваемых, которыми оказались жители Алматинской области. Все задержанные находятся под стражей, в отношении них ведется досудебное расследование.

Ранее в одном из жилых комплексов Астаны с технического этажа произошла кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый задержан.

А в Караганде неизвестные украли часть искусственного газона с футбольного поля в парке. В управлении парками и скверами города сообщили, что уже подали заявление в полицию.

В Карагандинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже медного кабеля с территории строительного предприятия. Общая сумма ущерба составила 3 млн тенге.