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Кусок газона с футбольного поля украли в Караганде

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Поврежденное футбольное поле в парке Караганды
Поврежденное футбольное поле. Фото: ekaraganda.kz

В Караганде неизвестные украли часть искусственного газона с футбольного поля в парке 23-го микрорайона. Полиция разыскивает виновных, передает ekaraganda.kz.

Жители Пришахтинска заметили, что на недавно отреставрированном футбольном поле в парке уже поработали вандалы, вырезав кусок искусственного газона.

Парк, ранее несколько десятилетий стоявший заброшенным, был реконструирован в прошлом году: очищены территории, проредены деревья, уложены дорожки из брусчатки, проведено электричество, установлены скамейки, горки и другие объекты, а также уложен новый газон.

Искусственный газон находился на поле с весны, пока неизвестные лица не решили вырезать его, вероятно, для использования на собственной территории.

В Управлении парками и скверами Караганды сообщили, что уже подали заявление в полицию.

"Факт кражи газонового настила зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению виновного лица", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что недавно отреставрированный фонтан в Зимнем саду парка "Восток" в Темиртау был поврежден вандалами всего через месяц после открытия. Руководство парка призвало горожан бережно относиться к сооружениям и предотвращать акты вандализма.

Помимо этого, в парке Пришахтинска сотрудники начали подготовку к зимнему сезону, но вандалы повредили недавно оформленную инсталляцию. Одна из них была украшена мишурой, но неизвестные повредили заготовку, усложнив тем самым работу сотрудников.

Добавим, что согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168001-kusok-gazona-s-futbolnogo-polya-ukrali-v-karagande/

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