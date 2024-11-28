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Казахстанка оказалась в суде из-за своего поведения во дворе управления образования

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Грустная женщина
Женщина. Иллюстративное фото: Cunaplus_M.Faba / Getty Images

Жительницу Кызылординской области оштрафовали за мелкое хулиганство - она материлась в здании управления образования, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.434 КоАП РК в отношении гражданки рассмотрели в Сырдарьинском районном суде.

"В общественном месте, то есть во дворе здания управления образования, она выражалась нецензурной бранью в адрес потерпевшей, тем самым выразила неуважение к окружающим, нарушила общественный порядок", - установил суд.

На судебном заседании вина правонарушителя в совершении мелкого хулиганства была доказана ее признанием, а также другими материалами дела.

Постановлением суда женщина была признана виновной. Ей назначили административный штраф в размере 51 688 тенге.

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Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193561-kazahstanka-okazalas-v-sude-iz-za-svoego-povedeniya-vo-dvore-upravleniya-obrazovaniya/

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