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Оставленные без присмотра мобильные телефоны пропадали в Караганде

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Мужчина держит в руках телефон
Мобильный телефон. Иллюстративное фото : pixabay.com

В Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов из грузовика и офиса, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Октябрьского отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже задержали 49-летнего мужчину.

По версии следствия, задержанный, находясь перед одним из торговых центров, обратил внимание на грузовик, доставивший товар. Дождавшись, когда уйдет водитель, он забрался в кабину авто, откуда похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила 250 тысяч тенге.

32-летний потерпевший обратился в полицию. И в этот же день стражи порядка вычислили подозреваемого. Задержанный дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято.

Также была установлена причастность подозреваемого ко второму аналогичному преступлению.

"Находясь в офисе одного из предприятий, он проник в кабинет и прибрал к рукам оставленный на столе мобильник. 30-летняя потерпевшая сумму ущерба оценила в 135 тысяч тенге. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске полицейские задержали 22-летнего парня по подозрению в краже велосипеда с автостанции. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге. 37-летняя заявительница сообщила, что транспортным средством пользовался ее несовершеннолетний сын. Подозреваемый дал признательные показания.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180726-ostavlennye-bez-prismotra-mobilnye-telefony-propadali-v-karagande/

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