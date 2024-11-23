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Сотрудника прокуратуры задержали в Жамбылской области

Опубликовано:

Сотрудник прокуратуры в форме
Прокурор. Иллюстративное фото: gov.kz

Сегодня, 23 ноября, в Жамбылской области прокуратурой с привлечением сотрудников ДКНБ задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Генеральной прокуратуры РК, 23 ноября Департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки, с привлечением ДКНБ по Жамбылской области задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве.

Досудебное расследование проводится спец прокурором Генеральной прокуратуры.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отмечается в публикации.

Напомним, ранее в августе в соцсетях появилось видео с мужчиной, на котором мужчина, похожий на природоохранного прокурора, стоит на улице в нетрезвом состоянии. В прокуратуре региона заявили, что начали расследование.

Позднее сообщалось, что по результатам служебного расследования и рекомендации дисциплинарной комиссии прокурор привлечен к дисциплинарной ответственности. По поданному им рапорту 20 августа он был освобожден от занимаемой должности.

Ранее в феврале в Сети появилась информация о том, что управлением ДКНБ по Алматинской области задержан старший прокурор Балхашского района якобы при получении взятки в размере 3 млн тенге. В КНБ факт задержания подтвердили, сообщив о ведущемся расследовании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191581-prokurora-zaderzhali-po-podozreniyu-v-moshennichestve-v-zhambylskoy-oblasti/

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