Сотрудника прокуратуры задержали в Жамбылской области

Сегодня, 23 ноября, в Жамбылской области прокуратурой с привлечением сотрудников ДКНБ задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Генеральной прокуратуры РК, 23 ноября Департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки, с привлечением ДКНБ по Жамбылской области задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве.

Досудебное расследование проводится спец прокурором Генеральной прокуратуры.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отмечается в публикации.

Напомним, ранее в августе в соцсетях появилось видео с мужчиной, на котором мужчина, похожий на природоохранного прокурора, стоит на улице в нетрезвом состоянии. В прокуратуре региона заявили, что начали расследование.

Позднее сообщалось, что по результатам служебного расследования и рекомендации дисциплинарной комиссии прокурор привлечен к дисциплинарной ответственности. По поданному им рапорту 20 августа он был освобожден от занимаемой должности.

Ранее в феврале в Сети появилась информация о том, что управлением ДКНБ по Алматинской области задержан старший прокурор Балхашского района якобы при получении взятки в размере 3 млн тенге. В КНБ факт задержания подтвердили, сообщив о ведущемся расследовании.