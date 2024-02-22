КНБ задержал старшего прокурора в Алматинской области

В Сети появилась информация о том, что управлением ДКНБ по Алматинской области задержан старший прокурор Балхашского района якобы при получении взятки в размере 3 млн тенге. В КНБ факт задержания подтвердили, передает NUR.KZ.

"Факт задержания 12 февраля в Қонаеве К.Сонабаева в рамках совместных мероприятий Департаментами КНБ по Алматинской области и собственной безопасности Генеральной прокуратуры подтверждаем.

В отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 3 статьи 190 УК РК", - пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

В КНБ добавили, что детали расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК не разглашаются.

Отметим, что согласно ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.

А в соответствии с ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.