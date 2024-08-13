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Расследование проводят в отношении прокурора из ЗКО после резонансного видео

Опубликовано:

Мужчина стоит на улице в Уральске
Мужчина. Кадр из видео: facebook.com

В соцсетях появилось видео с мужчиной, который, как утверждается, якобы является природоохранным прокурором в ЗКО. В прокуратуре региона заявили, что начали расследование, передает "Мой город".

Видео было опубликовано в Facebook. В подписи к нему указывается, что на нем якобы запечатлен природоохранный прокурор, который в дневное время прогуливался по улицам Уральска в состоянии алкогольного опьянения. Кадры вызвали широкий общественный резонанс.

"Данное поведение не только ставит под сомнение его профессиональную репутацию, но и демонстрирует явное пренебрежение законам Республики Казахстан. Прокурор неоднократно нарушал законодательство, что вызывает серьезные вопросы о его компетентности и этичности", - отмечает автор поста.

Между тем в пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что в отношении прокурора начали служебное расследование. О его результатах обещали сообщить позже. 

Напомним, ранее глава сельского округа Мерей, в 2022 году признанный лучшим акимом в ЗКО, получил штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге) за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. При этом Орынбек Насимуллин признался, что дома пил пиво. Ночью на улице послышался шум и он вышел посмотреть, тогда его и заметили местные жители.

Также заместителя руководителя Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по ЗКО Азамата Есенова задержали нетрезвым за рулем. Госслужащего рекомендовали уволить.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148309-rassledovanie-provodyat-v-otnoshenii-prokurora-iz-sko-posle-rezonansnogo-video/

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